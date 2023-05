A la rencontre du foot dans la culture sourde CAPLA (kiosque de la place des fêtes) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris A la rencontre du foot dans la culture sourde CAPLA (kiosque de la place des fêtes), 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Tournoi inclusif et rencontre avec des joueurs sourds, vice-champions des Deaflympics, mais aussi jeux pour les petits et grands sur la Place des fêtes. Après-midi festive et familiale sur la Place des fêtes à la rencontre du foot dans la culture sourde. # Un tournoi aura lieu à partir de 14h sur la place, à côté du Capla (gratuit, sur inscription le jour-même, pour les jeunes de 10 à 17 ans) # Des jeux pour les petits et grands seront également proposés tout l’après-midi sur la place par l’association Kapital jeunesse, le Capla et le centre Paris anim’ de la place des fêtes (gratuit, participation libre) # Une rencontre avec des joueurs médaillés, vice-champions des Deaflympics, avec quizz et concours de jongles. A 17h au Capla (gratuit, participation libre). CAPLA (kiosque de la place des fêtes) Place des fêtes 75019 Paris Contact :

