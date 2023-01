A la rencontre du Bernin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Après Michel-Ange et Léonard de Vinci, Ferrante Ferranti vous invite à la rencontre du Bernin, l’un des plus grands noms de l’histoire de l’art du XVIIe siècle. Chef de file du baroque italien, artiste complet considéré comme un nouveau Michel-Ange, Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin ou Cavalier Bernin (1598-1680) a marqué l’histoire de l’art par son talent de sculpteur .

Le mouvement, la dramaturgie, le grandiose n’avaient pas de secret pour cet infatigable artiste, qui se révèla aussi être un habile courtisan et l’un des plus fidèles serviteurs de la papauté vaticane.

Architecte de formation, photographe et grand voyageur, membre correspondant de l’Académie des Beaux-Arts de Bordeaux, Ferrante Ferranti enseigne la lecture de la Photographie. Conférence animée par Ferante Ferranti au Cinéma de la Manufacture aiapa.aixenprovence@gmail.com +33 6 95 21 75 91 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

