A la rencontre du berger

A la rencontre du berger, 12 juillet 2022

2022-07-12 – 2022-07-12 EUR Partagez la vie des bergers dans leur cabane en estive à la Pierre Saint-Martin. Des récits de vie authentiques, sincères, passionnants et parfois émouvants.

Démonstration de fabrication de fromage, visite du saloir et dégustation – Achat de fromages fermiers sur place.

dernière mise à jour : 2022-05-24

