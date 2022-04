A la rencontre des Vénètes / Deuit da gejiñ gant ar Weneted Salle La Ruche Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

L’Institut Culturel de Bretagne organise une conférence de Patrick Galliou, Universitaire UBO, spécialiste du monde armoricain et celtique, sur les Vénètes. Cette conférence s’insère dans la programmetion d’un week-end festif organisé par la mairie de Locmariaquer, avec notamment un repas vénète, l’inauguration de la stèle dédiées aux Vénètes, des bateaux traditionnels et une prestation du bagad Roñsed Mor. Le stand de l’Institut Culturel de Bretagne se trouvera sur le port. Passez les voir !

Entrée libre

