Archives municipales et communautaires, le dimanche 19 septembre à 15:00 Entrée libre | Rendez-vous dans les archives municipales

Points d’informations sur l’histoire du quartier. Nous vous invitons à un aperçu de l’histoire du quartier et à une mise en lumière des projets urbains en cours comme à venir. Archives municipales et communautaires Rue Jules-Bertaut, 18000 Bourges Bourges Bourges Nord Cher

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

