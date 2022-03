A la rencontre des producteurs locaux Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

A la rencontre des producteurs locaux Mauléon-Licharre, 29 avril 2022, Mauléon-Licharre. A la rencontre des producteurs locaux Mauléon-Licharre

2022-04-29 09:30:00 – 2022-04-29 12:30:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques EUR 26 Invitation surprise à la rencontre de petits producteurs locaux qui prennent soin de notre terre et qui ont fait le choix de vivre de l’agriculture. Visite de ferme sur la demi-journée.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum quatre participants. Maximum 8 participants.

Réservations possibles jusqu’à 48 h avant l’excursion en minibus. Invitation surprise à la rencontre de petits producteurs locaux qui prennent soin de notre terre et qui ont fait le choix de vivre de l’agriculture. Visite de ferme sur la demi-journée.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum quatre participants. Maximum 8 participants.

Réservations possibles jusqu’à 48 h avant l’excursion en minibus. Invitation surprise à la rencontre de petits producteurs locaux qui prennent soin de notre terre et qui ont fait le choix de vivre de l’agriculture. Visite de ferme sur la demi-journée.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum quatre participants. Maximum 8 participants.

Réservations possibles jusqu’à 48 h avant l’excursion en minibus. Arhondo

Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

A la rencontre des producteurs locaux Mauléon-Licharre 2022-04-29 was last modified: by A la rencontre des producteurs locaux Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 29 avril 2022 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques