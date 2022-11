A la rencontre des producteurs en Vallée des Gardons Anduze, 23 juillet 2022, Anduze.

A la rencontre des producteurs en Vallée des Gardons

2022-07-23 – 2022-07-23

Entre vallées, forêts, cours d’eau, villages et hameaux riches en histoires et anecdotes, bienvenue dans la Vallée des Gardons !Cette année encore, Alès Agglomération vous propose, que vous soyez petits ou grands, habitants du territoire ou de passage ou simples curieux, de découvrir le patrimoine naturel et culturel de notre beau territoire.Dans ce cadre nous vous proposons de partir à la rencontre des paysans locaux qui vous présenteront leurs productions.Un programme riche de 11 rencontres avec les producteurs tout au long de l’année pour cheminer à travers les paysages du territoire et découvrir les produits locaux !A vos agendas, voici les dates à retenir !Samedi 23 Juillet – Découverte d’une ferme familiale dans un hameau typique Cévenol : Au détour d’un sentier, nous partirons à la rencontre de Sandrine qui vous racontera l’histoire de la Raïole, race de mouton, et de sa ferme.De 9h30 à 12h30Durée : 5 à 6 km environLieu : MialetContact : 07 87 17 07 31Mercredi 27 Juillet – Visite d’un apiculteur en Cévennes : Accrochées au flanc des montagnes, les « bancels » succèdent aux prairies et champs naturelles. Allons nous promener dans les bois de chênes, de pins, de châtaigniers, de fruitiers sauvages avant notre rencontre avec un apiculteur depuis 26 ans certifie bio, Sebastian TAMM. Il échangera avec vous sur son métier et sa pratique. Une visite captivante!De 11h00 à 17h00Durée : 4km pour environ 200m de dénivelé positifLieu : Ste Croix de CaderleContact : 06 08 86 38 90Samedi 13 Août – Découverte d’une ferme familiale dans un hameau typique Cévenol : Au détour d’un sentier, nous partirons à la rencontre de Sandrine qui vous racontera l’histoire de la Raïole, race de mouton, et de sa ferme.De 9h30 à 12h30Durée : 5 à 6 km environLieu : MialetContact : 07 87 17 07 31Mercredi 24 Août – Visite d’un producteur de figues : Découvrons la garrigue entre terre et eau: quelle est donc cette terre? Rencontre avec des passionnés. Les agriculteurs ont su panacher leurs cultures avec des oliviers, des figuiers… En cette saison, une visite à la découverte des figues, vous sera proposée, par Jicé et Fan. De 9h15 à 13h00Durée : 6km environLieu : LézanContact : 06 08 86 38 90Dimanche 25 Septembre – Etre castanéiculteur aujourd’hui : Une balade dans les châtaigniers de Vabres pour découvrir le lien qui unit les Cévennes à ce célèbre fruit: la châtaigne. La rencontre d’Adrien, castanéiculteur, vous permettra de mieux comprendre son travail. Il vous proposera également les produits issus de son exploitation. De 09h00 à 12h30Durée : Environ 6kmLieu : VabresContact : 04 66 60 24 16Samedi 03 Décembre – Découverte du Domaine de L’Orviel , rencontre avec les Vignerons : Cette randonnée dans les Vignes autour de St Jean de serres, nous menera au Domaine de L’Orviel pour une rencontre avec les vignerons et une dégustation de vins de qualité .De 09h00 à 12h30Durée : 6 à 7km environLieu : St Jean de SerresContact : 07 87 17 07 31*Infos pratiques :- Rendez-vous les 23 et 27 Juillet, les 13 et 24 Août, le 25 Septembre et le 03 Décembre 2022- Où? : Lieux variables, voir le texte de l’annonce- Quand : Horaires variables, voir le texte de l’annonce- Tarif : Animations gratuites- Inscriptions nécessaires : voir le numéro de téléphone pour chaque sortie dans le texte de l’annonce- Informations complémentaires auprès de votre Office de Tourisme d’Anduze au 04 66 61 98 17

