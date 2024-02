À la rencontre des Princes de Conti Issy Tourisme International Issy-les-Moulineaux, samedi 24 février 2024.

À la rencontre des Princes de Conti Visite guidée avec Florian Goutagneux Samedi 24 février, 10h30 Issy Tourisme International Sur inscription. Prix public 19€ Prix adhérent 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T10:30:00+01:00 – 2024-02-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T10:30:00+01:00 – 2024-02-24T12:00:00+01:00

De 1699 à 1777, les Princes de Bourbon-Conti ont possédé la plus belle des résidences de campagne que l’aristocratie et la grande bourgeoisie de l’Ancien Régime s’étaient fait construire à Issy.

Le temps a fait son œuvre et a fortement entamé le vaste parc et le somptueux château qu’il entourait. Insoupçonnés ou non, quelques vestiges demeurent néanmoins, conservés au Musée ou restés sur place.

Leur redécouverte surprend – et séduit – toujours le visiteur.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy-tourisme-international.com https://www.facebook.com/issytourismeinternational [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/standard/sorties-fevrier/princes-de-conti »}] Horaires :

Lundi 10h – 18h

Mardi 11h – 18h

Mercredi 10h – 18h

Jeudi 10h – 18h

Vendredi 10h – 18h

Samedi 10h-13h / 14h-16h

Fermé le dimanche Esplanade de l’Hôtel de Ville, à la sortie de la ligne de métro 12 (station Mairie d’Issy)

visite guidée prince de conti