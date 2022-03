À la rencontre des petites bêtes Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

Dans le cadre de l’Atlas pour la Biodiversité Communale, profitez des « Carrés pour la biodiversité » mis en place par la commune pour venir observer les insectes qui y vivent. Découvrez les petites bêtes qui vous entourent et les bénéfices qu’ils nous apportent au quotidien. De la punaise arlequin à l’abeille solitaire, nos voisins les insectes nous livreront leurs secrets…

Gratuit, sur inscription

