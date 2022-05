A la rencontre des oiseaux nicheurs de l’étang avec la LPO LIMOUSIN Lussat Lussat LussatLussat Catégories d’évènement: Creuse

Lussat

A la rencontre des oiseaux nicheurs de l’étang avec la LPO LIMOUSIN Lussat Lussat, 4 juin 2022, LussatLussat. A la rencontre des oiseaux nicheurs de l’étang avec la LPO LIMOUSIN Lussat Lussat

2022-06-04 – 2022-06-04

Lussat Creuse Lussat Creuse Lussat Rdv sur le parking de la réserve – inscription obligatoire – gratuit Découvrez les oiseaux présents à l’Etang des Landes en compagnie de membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Limousin. Chaque sortie sera orientée sur les espèces présentes au fil des saisons. Rdv sur le parking de la réserve – inscription obligatoire – gratuit Lussat Lussat

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Lussat Autres Lieu Lussat Lussat Adresse Ville LussatLussat lieuville Lussat Lussat Departement Creuse

Lussat Lussat LussatLussat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussatlussat/

A la rencontre des oiseaux nicheurs de l’étang avec la LPO LIMOUSIN Lussat Lussat 2022-06-04 was last modified: by A la rencontre des oiseaux nicheurs de l’étang avec la LPO LIMOUSIN Lussat Lussat Lussat Lussat 4 juin 2022 Creuse Lussat

LussatLussat Creuse