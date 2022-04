À la rencontre des oiseaux du marais, 3 mai 2022, .

À la rencontre des oiseaux du marais

2022-05-03 14:30:00 – 2022-05-03 16:00:00

Partez avec un animateur sur l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve découvrir les oiseaux nicheurs des zones humides.

La vie et les comportements des oiseaux au printemps n’auront plus de secrets pour vous !

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30

