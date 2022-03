A la rencontre des oiseaux du Bec d’Allier en bateau. Cuffy Cuffy Catégories d’évènement: Cher

2021-06-03 – 2022-09-01

Cuffy Cher Cuffy Duré 3 heures, places limitées à 7 personnes par sorties. Votre guide Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel. matériel d’observation haut de gamme Zwarovski dernière génération. Descente de la Loire en bateau traditionnel.

Arrêt sur les îles afin d’observer à l’aide de nos lunettes d’observations, les oiseaux caractéristiques des îles de Loire : gravelots, sternes, guêpiers, aigrettes.

Apéritif à bord du bateau +33 3 86 57 98 76 Duré 3 heures, places limitées à 7 personnes par sorties. Votre guide Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel. matériel d’observation haut de gamme Zwarovski dernière génération. © Page

