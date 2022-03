A la rencontre des oiseaux du Bec d’Allier en bateau Cuffy Cuffy Catégories d’évènement: Cher

A la rencontre des oiseaux du Bec d'Allier en bateau Cuffy, 14 mai 2022, Cuffy.

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 12:30:00

Cuffy Cher Cuffy Découvrez la Loire et le Bec d’Allier en bateau traditionnel. Vous profiterez de cette balade pour observer les oiseaux : gravelots, sternes, guêpiers… tourisme@departement18.fr +33 3 86 57 98 76 © ENS CG18

