A la rencontre des oiseaux Dernier parking route de Pen Bron 44420 La turballe La turballe

A la rencontre des oiseaux Accompagné.es de Patrice Borel, ornithologue bénévole de Bretagne Vivante, partons à la rencontre des oiseaux de la pointe de Pen Bron. Prenons le temps d’observer limicoles et passereaux. N’oubl… Lundi 15 avril, 09h30 Dernier parking route de Pen Bron 44420 La turballe

Début : 2024-04-15T09:30:00+02:00 – 2024-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-15T09:30:00+02:00 – 2024-04-15T11:30:00+02:00

Accompagné.es de Patrice Borel, ornithologue bénévole de Bretagne Vivante, partons à la rencontre des oiseaux de la pointe de Pen Bron. Prenons le temps d’observer limicoles et passereaux. N’oubliez pas vos jumelles !

