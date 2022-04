À la rencontre des oiseaux de montagne Gavarnie-Gèdre, 3 août 2022, Gavarnie-Gèdre.

À la rencontre des oiseaux de montagne RDV parking de Holle GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Festival de Gavarnie “Roméo/Juliette” et autour du thème de la rencontre improbable.

Cette proposition prend la forme d’une balade à pied vers des falaises en vallée d’Ossoue où l’on peut observer nos chers volatiles.

Cette déambulation est animée par Philippe FONTANILLES, garde-moniteur au Parc national des Pyrénées et Bruno SPIESSER, comédien et metteur en scène des Hautes-Pyrénées.

Apprendre à reconnaître les chants, à observer les vols, à rechercher les nichées des oiseaux de nos montagne. Du sédentaire au migrateur, du plus fragile au grand prédateur, c’est une immersion au cœur d’un univers, celle des oiseaux des Pyrénées et autour de deux questions particulières :

Pourquoi les oiseaux chantent ?

Comment expriment-ils leur amour ?

Passions des animaux ailés et des mots référents ; tout l’imaginaire des oiseaux et de leur univers. Réflexion, observation, conte, poésie seront au rendez-vous le tout accompagné de jumelles de vue.

Sortie à la demi-journée sur réservation (maximum 25 personnes).

