Ingénieur d’études à l’Institut de Musicologie (UMR 8223 – CNRS) et docteur en musicologie, Fabien Guilloux est co-commissaire de l’exposition sur Camille Saint-Saëns et co-directeur du catalogue. Venez le rencontrer pour découvrir Saint-Saëns à travers son œuvre et sa musique.

Gratuit, sur réservation

2021-12-05T15:30:00 2021-12-05T17:00:00

