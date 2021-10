À la rencontre des korrigans – Exposition Trégastel, 19 décembre 2021, Trégastel.

À la rencontre des korrigans – Exposition 2021-12-19 14:00:00 – 2021-12-30 17:30:00 Aquarium marin 37 Bd du Coz-Pors

Trégastel Côtes d’Armor

Conte sur les petites créatures aquatiques bretonnes, par le photographe François Vandenbosch. Entre les rochers, les algues et les galets, dans les crevasses et les grottes du littoral, vivent des animaux tous plus étranges les uns que les autres. Pour mieux les découvrir, devenez un lilliputien et

découvrez le monde féérique des korrigans aquatiques où chaque créature a une personnalité propre. Pour une immersion parfaite, munissez-vous du livret d’exposition où vous trouverez un conte merveilleux ainsi que les aquarelles de Margot Tragin.

Francois Vandenbosch est un photographe belge né à Bruxelles. Détenteur d’un master d’océanographie de l’Université de Liège, il habite maintenant en France où il réalise la majorité de ses photos. Passionné par le monde marin, son objectif est de transmettre son émerveillement de la faune et flore marine via la photographie.

