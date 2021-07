Courzieu Courzieu Courzieu, Rhône A la rencontre des gnomes protecteurs de la nature Courzieu Courzieu Catégories d’évènement: Courzieu

Rhône

A la rencontre des gnomes protecteurs de la nature Courzieu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Courzieu. A la rencontre des gnomes protecteurs de la nature 2021-07-17 – 2021-07-17

Courzieu Rhône Courzieu EUR Dans la forêt se cachent des petits gnomes qui vivent en harmonie avec la nature : ils protègent la forêt, y trouvent leur nourriture, se soignent avec les plantes. Partons à leur recherche et découvrons leurs secrets ! +33 4 74 01 48 87 dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Courzieu, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Courzieu Adresse Ville Courzieu lieuville 45.74682#4.56963