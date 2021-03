Paris Le Centre pour l'Intelligence de la Foi Paris A la rencontre des évangéliques – samedi 20 mars 2021 Le Centre pour l’Intelligence de la Foi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chaque année, le CIF organise une journéee consacrée à la découverte d’autres religions ou d’autres confessions chrétiennes. Cette année, nous rencontrons les évangéliques. En France, une nouvelle église évangélique se crée trés influents aux Etats-Unis, en Amérique LatIne, en Corée du Sud, ils seraient 700.000 en France.

**Deux spécialistes viennent nous éclairer sur ces courants du protestantisme**, dont les théologies et les pratiques viennent interpeller la foi catholique et stimuler la réflexion.

Nous vous propososns **deux conférences de 2 h** que vous pourrez rejoindre par **zoom**, le lien vous sera envoyé 24h avant.

– **10h-12h : le pasteur Etienne Lhermenault**, évangélique, baptiste, président du Conseil National des Evangéliques de France (CNEF), directeur de l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne.

. Comment se répérer dans la nébuleuse des mouvements évangéliques ? Leur origine, leur histoire, leur organisation.

. Quels sont les éléments centraux de la foi évangélique

. En quoi leur doctrine et leurs pratiques viennent-elles interroger la foi catholique ?

. Questions – réponses -**14h-16h: la pasteure** **Anne-Cathy Graber,** évangélique mennonite, membre de la Communauté du Chemin Neuf, docteur en théologie et sciences religieuses, co-titulaire de la Chaire de théologie oecuménique du Centre Sèvres.

. Focus sur la Bible. Quell est sa place dans la foi évangélique ?

. Les évangéliques sont-ils fondamentalistes ?

. Quelles ressources pour un dialogie catholiques- évangéliques ?

. Questions-réponses

20 euros sur inscription: www.lecif.fr

