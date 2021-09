Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire A la rencontre des créations des Artisans du Val d’Allier Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

A la rencontre des créations des Artisans du Val d’Allier Brioude, 4 décembre 2021, Brioude. A la rencontre des créations des Artisans du Val d’Allier 2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-04 16:30:00 16:30:00 Escandilha 19 Rue Sébastopol

Brioude Haute-Loire A la rencontre des artisans d’art du Val d’Allier et de leur savoir-faire en compagnie des guides-conférenciers du Pays d’Art et Histoire du Haut-Allier dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Escandilha 19 Rue Sébastopol Ville Brioude