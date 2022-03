A la rencontre des courlis cendrés Saint-Maurice-en-Rivière Saint-Maurice-en-Rivière Catégories d’évènement: Saint-Maurice-en-Rivière

Saône-et-Loire

A la rencontre des courlis cendrés Saint-Maurice-en-Rivière, 12 mars 2022, Saint-Maurice-en-Rivière. A la rencontre des courlis cendrés Mairie 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière

2022-03-12 – 2022-03-12 Mairie 46 Grande Rue

Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire Saint-Maurice-en-Rivière EUR 0 0 Partez à la rencontre des courlis cendrés qui, dès leur retour de migration, font entendre leur chant mélodieux dans les prairies inondables de la Confluence Saône et Doubs. brigitte.grand@lpo.fr Partez à la rencontre des courlis cendrés qui, dès leur retour de migration, font entendre leur chant mélodieux dans les prairies inondables de la Confluence Saône et Doubs. Mairie 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-en-Rivière, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Maurice-en-Rivière Adresse Mairie 46 Grande Rue Ville Saint-Maurice-en-Rivière lieuville Mairie 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Departement Saône-et-Loire

A la rencontre des courlis cendrés Saint-Maurice-en-Rivière 2022-03-12 was last modified: by A la rencontre des courlis cendrés Saint-Maurice-en-Rivière Saint-Maurice-en-Rivière 12 mars 2022 Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire

Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire