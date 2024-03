À la rencontre des colporteurs d’autrefois Kutzenhausen, dimanche 7 juillet 2024.

À la rencontre des colporteurs d’autrefois Kutzenhausen Bas-Rhin

Démonstrations d’artisanat, repas traditionnel, conférence sur le colportage, projection de film ancien et bien plus encore !

Plongez dans une journée d’immersion totale à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt avec démonstrations d’artisanat, repas traditionnel, conférence sur le colportage, projection de film ancien et bien plus encore ! Une expérience authentique pour découvrir le patrimoine rural en famille ou entre amis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 14:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

