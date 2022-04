A la rencontre des chauves-souris Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau Avez-vous remarqué, les soirs d’été, ces petites bêtes volant au-dessus de nos têtes ? Ce sont bien sûr les chauves-souris ! Pour mieux les connaître, partagez une soirée pour comprendre leur mode de vie et partez sur leurs traces à l’aide d’un détecteur d’ultrasons ou encore d’une caméra à vision nocturne. Avez-vous remarqué, les soirs d’été, ces petites bêtes volant au-dessus de nos têtes ? Ce sont bien sûr les chauves-souris ! Pour mieux les connaître, partagez une soirée pour comprendre leur mode de vie et partez sur leurs traces à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/les-sorties-accompagnees/la-rencontre-des-chauves-souris Avez-vous remarqué, les soirs d’été, ces petites bêtes volant au-dessus de nos têtes ? Ce sont bien sûr les chauves-souris ! Pour mieux les connaître, partagez une soirée pour comprendre leur mode de vie et partez sur leurs traces à l’aide d’un détecteur d’ultrasons ou encore d’une caméra à vision nocturne. Montsoreau

