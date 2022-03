A la rencontre des chauves souris L’Etang des Noës La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

L'Etang des Noës, le mardi 19 juillet à 21:00

**Atelier – Sciences / Tout public** Avec l’association Ville Verte Observez les chiroptères, animaux mystérieux de la nuit. Après une présentation de cet animal, pour mieux connaître son mode de vie, partez à sa rencontre dans les bosquets alentours. Vous ne les verrez plus jamais de la même façon !

Tarifs : 3€ – 2€ (SQY) / 4€ – 3€ (hors SQY) – Sur réservation

