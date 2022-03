A la rencontre des chauves-souris Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor

A la rencontre des chauves-souris Belle-Isle-en-Terre, 29 juillet 2022, Belle-Isle-en-Terre. A la rencontre des chauves-souris Belle-Isle-en-Terre

2022-07-29 – 2022-07-29

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre Au crépuscule, Belle-Isle-en-Terre s’anime des ballets nocturnes des chauves-souris… Dans ce village entre deux rivières, venez admirer la danse des seuls mammifères volants au monde. Prévoir vos bottes et/ou chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Au crépuscule, Belle-Isle-en-Terre s’anime des ballets nocturnes des chauves-souris… Dans ce village entre deux rivières, venez admirer la danse des seuls mammifères volants au monde. Prévoir vos bottes et/ou chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Belle-Isle-en-Terre

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Ville Belle-Isle-en-Terre lieuville Belle-Isle-en-Terre Departement Côtes d'Armor

Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belle-isle-en-terre/

A la rencontre des chauves-souris Belle-Isle-en-Terre 2022-07-29 was last modified: by A la rencontre des chauves-souris Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 29 juillet 2022 Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Belle-Isle-en-Terre Côtes d'Armor