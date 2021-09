Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux A la rencontre des châteaux d’autrefois : Atelier Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

A la rencontre des châteaux d’autrefois : Atelier Musée Français de la Carte à Jouer, 9 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. A la rencontre des châteaux d’autrefois : Atelier

Musée Français de la Carte à Jouer, le samedi 9 octobre à 15:00

En famille, venez participer à un atelier et réalisez une maquette du château des Princes de Conti.

A partir de 7 ans, entrée gratuite

Six musées franciliens évoquant un château du Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end riche en événements pour faire la lumière sur l’histoire de ces lieux disparus. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée Français de la Carte à Jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais 92130 Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux