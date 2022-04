À la rencontre des Chasseurs de Mémoires : Entre autobiographie et biographie Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

À la rencontre des Chasseurs de Mémoires : Entre autobiographie et biographie

Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, 18 mai 2022, Limoges.

Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, le mercredi 18 mai à 18:00

_”Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition”_ Montaigne, Les Essais III, II, QUADRIGE PUF, P. 805 En 2013, Florence Jaunez crée son atelier de biographie, Chasseurs de Mémoires. Elle écrit la vie des autres dans des récits intimes, qui réfléchissent en écho à notre commune nature humaine. Comment la voix du narrateur, qui se confie, et la plume du biographe, à la fois duelles et singulières, s’entrelacent-elles, entre autobiographie et biographie, pour tisser le livre, dans l’incertitude du genre biographique ? En partenariat avec l’ARAL. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/la-rencontre-des-chasseurs-de-memoires-entre-autobiographie-et-biographie](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-rencontre-des-chasseurs-de-memoires-entre-autobiographie-et-biographie)](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-rencontre-des-chasseurs-de-memoires-entre-autobiographie-et-biographie)

CONFÉRENCE de Florence Jaunez et en partenariat avec l'ARAL.

