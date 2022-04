A la rencontre des batraciens de nos prairies, 30 avril 2022, .

A la rencontre des batraciens de nos prairies

2022-04-30 – 2022-04-30

Mettez vos bottes et allons découvrir la vie de la mare et des prairies : les batraciens, les larves et pontes n’auront plus de secrets pour vous ! Dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille ». Prévoir une tenue adaptée.

