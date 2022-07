À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Finistère L’Île-Tudy est une terre d’inspiration et a la chance de compter dans ses habitants plusieurs auteurs. Afin de les rencontrer, la commune organise un après-midi de rencontre dédicace. Chacun a invité un auteur de ses amis pour vous permettre de découvrir de nouveaux univers. +33 2 98 56 42 57 L’Île-Tudy est une terre d’inspiration et a la chance de compter dans ses habitants plusieurs auteurs. Afin de les rencontrer, la commune organise un après-midi de rencontre dédicace. Chacun a invité un auteur de ses amis pour vous permettre de découvrir de nouveaux univers. Île-Tudy

