A la rencontre des arbres, 8 janvier 2023, .

A la rencontre des arbres



2023-01-08 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-08 16:00:00 16:00:00

Lors d’une balade ludique et sensorielle, venez apprendre à reconnaître les arbres et arbustes en hiver et découvrir leurs vertus culinaires et médicinales. RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par Pissenlit & Compagnie

