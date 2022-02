A la rencontre des Araignées Saint-Marc-la-Lande, 4 septembre 2022, Saint-Marc-la-Lande.

A la rencontre des Araignées Saint-Marc-la-Lande

2022-09-04 14:00:00 – 2022-09-04

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande

Venez découvrir le monde diversifié des araignées pour mieux comprendre leurs modes de vie et la manière dont elles exploitent leur environnement. Vous apprendrez les différentes techniques pour les capturer ainsi que les critères de détermination des familles et des espèces les plus faciles à identifier.

RDV à 14h00 à la Commanderie des Antonins de Saint Marc la Lande.

+33 5 49 73 37 36

dsne

Saint-Marc-la-Lande

dernière mise à jour : 2022-02-22 par CC Val de Gâtine