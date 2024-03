A la rencontre des animaux de la nuit ! Ivry-la-Bataille, vendredi 17 mai 2024.

A la rencontre des animaux de la nuit ! Ivry-la-Bataille Eure

Que diriez vous d’une soirée à la rencontre des intrigantes bêtes de la nuit ? Équipés de lampes frontales, vous suivrez l’animatrice du Conservatoire dans les ruines du château d’Ivry-la-Bataille. Cette balade pique-nique vous permettra d’en apprendre davantage sur les modes de vie et de communication de ces animaux tels que les chauve-souris et les chouettes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Ruines du Château d’Ivry-la-Bataille Rue de la Sence

Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie

L’événement A la rencontre des animaux de la nuit ! Ivry-la-Bataille a été mis à jour le 2024-03-26 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure