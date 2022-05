À la rencontre des amphibiens et autres habitants des zones humides Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Balade découverte animée par le naturaliste Laurent LONGCHAMBON Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds, lampe de poche

Gratuit dans la limite des places disponibles

Les mares et les petites flaques du Domaine accueillent au printemps plusieurs espèces d’amphibiens : salamandres, grenouilles, crapauds… Apprenez à les reconnaître par leurs formes et leurs chants. Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme

