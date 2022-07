« À LA RENCONTRE DES ABEILLES » À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

2022-07-21 – 2022-07-21 Découvrez la vie de ces petits insectes et leur rôle primordial dans notre écosystème jeudi 21 juillet de 15h30 à 18h30. Animation gratuite, pour public de tout âge. Le FLEP de Noyant-La-Gravoyère vous propose de partir à la rencontre des abeilles jeudi 21 juillet 2022 au parc Saint-Blaise. Découvrez la vie de ces petits insectes et leur rôle primordial dans notre écosystème jeudi 21 juillet de 15h30 à 18h30. Animation gratuite, pour public de tout âge. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

