A la rencontre des 1001 pattes ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon

Villenave d'Ornon

A la rencontre des 1001 pattes ALSH Jules Ferry, 20 avril 2022, Villenave-d'Ornon. A la rencontre des 1001 pattes

ALSH Jules Ferry, le mercredi 20 avril à 07:30

_Sortie Terres d’Oiseaux à Braud Saint Louis_ ——————————————— ### **Attention** ### **départ 8h45** ### **retour 16h30** **Activtés autour des traces des animaux** **Prévoir :** **- un sac à dos** **- une tenue adapatée** **- des chaussures fermées** **- une bouteille d’eau** **- casquette selon la météo** En route vers la découverte des petites bêtes… ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T07:30:00 2022-04-20T18:30:00

