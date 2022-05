A la rencontre de votre Gardienne Feutrée – Féerilaine, 11 juin 2022, .

A la rencontre de votre Gardienne Feutrée – Féerilaine

2022-06-11 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Immersion dans notre matrice créative

Révélation la gardienne de notre chemin de vie

Dans le cadre nature et enchanteur des Amandiers, nous formerons un cercle de 8 f’âmes pour s’immerger dans notre matrice créative et révéler la gardienne de notre chemin de vie… Grâce à différentes fibres dont la laine, le lin, le soja chacune ira à la rencontre et façonnera sa poupée grâce au feutrage à l’aiguille. Je vous guiderai pas à pas, dans une énergie de temps lente et consciente, tout en vous laissant vous approprier la matière et votre propre ressenti afin que l’âme qui s’incarne avec alignement… Ce sera un voyage semi méditatif où le temps s’arrête pour vous plonger dans votre lignée, votre histoire, votre monde intérieur… Après cet atelier, votre autel ou votre espace sacré rayonnera d’une nouvelle vibration… Si vous ressentez l’appel de la rencontre, ce rendez-vous est pour vous… J’espère vous y retrouver…

Marie

Déroulement de la journée :

Accueil

Voyage méditatif

Balade dans le jardin pour récolter des éléments naturels

Premier temps créatif

Pause déjeuner

Deuxième temps créatif

Petite pause détente

Bénédiction des Gardiennes et cercle de parole

Date : Samedi 11 juin 2022 Accueil dès 8h30. Atelier : 9h – 17h30/18h

Déjeuner : Repas partagé, tiré du sac.

Tarif : 130 euros fournitures comprises + adhésion annuelle aux Amandiers à partir de 15€

Inscription obligatoire, places limitées.

Public : Femmes

Aucune expérience ou connaissance en feutrage n’est nécessaire pour participer.

Animatrice :

Marie, artisane feutrière autodidacte depuis de nombreuses années et créatrice de l’atelier Féerilaine. Elle travaille l’artisanat sacré afin de donner vie à tout un monde enchanté et intuitif. Reliée à la roue de l’année païenne, elle propose des créations feutrées au rythme des saisons via des box et des âmes Fées, des Gardiennes, des Cloches Enchantées et d’autres inspirations sur mesure en résonance avec son adoptant.e.

Plus d’informations : www.feerilaine.com

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/feerilaine

