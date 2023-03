À la rencontre de notre forêt sadiracaise : journée de sensibilisation récréative pour tous Place Fouragnan, 18 mars 2023, Sadirac Sadirac.

À la rencontre de notre forêt sadiracaise : journée de sensibilisation récréative pour tous

2023-03-18 – 2023-03-18

EUR Le Collectif citoyen Sadirac-Transition vous invite à une journée de sensibilisation récréative pour tous « A la rencontre de notre forêt sadiracaise ». Vous y trouverez différents stands d’information et de découverte : présentation du Collectif, découverte scientifique à l’attention des petits et des grands, cartes montrant l’évolution de la forêt de notre commune depuis 1950, littérature et documentation pour les petits et les grands, information sur la protection de la forêt et les risques de prédation. À 15h débutera une visite guidée de notre forêt pour mieux la comprendre, l’écouter et la protéger. À 16h un goûter sera offert à tous. Puis à 17h, la conteuse Josiane Millot nous régalera des « contes de la forêt » dans les locaux de la bibliothèque municipale (inscription obligatoire sur place).

+33 6 28 22 71 38 Collectif citoyen Sadirac-transition

