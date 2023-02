A la rencontre de Mozart et Léo Delibes Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise 10 10 20 Concert de l’Orchestre Col’légno dirigé par Alain Rémy : airs célèbres

Solistes: Caroline Mahot, Jeanne Montelheit, Bertrand Dazin

Noces de Figaro, 40ème Symphonie, La reine de la nuit, Air de Pamina, Air des clochettes, Duoa des fleurs compiegnecollegno@gmail.com +33 3 44 86 25 45 Compiègne

