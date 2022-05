A la rencontre de Michel de Montaigne Paunat Paunat Catégories d’évènement: Dordogne

Paunat

A la rencontre de Michel de Montaigne Paunat, 21 mai 2022, Paunat. A la rencontre de Michel de Montaigne Paunat

2022-05-21 17:00:00 – 2022-05-21

Paunat Dordogne Paunat 25 25 EUR Samedi 21 mai A la rencontre de Michel de Montaigne Anne Marie Cocula, Alain Plaud et Petrusse Reynen

Laurence Postigo (théorbe), Nathalie Nierveze (luth, guitare)

(Musique de Giovanni Paolo Palatino, Pirre Attaignant, Gaspar Sanz) Durée 1 heure 40 environ

Visite ouverte des jardins à partir de 15 heures. Samedi 21 mai A la rencontre de Michel de Montaigne Anne Marie Cocula, Alain Plaud et Petrusse Reynen

Laurence Postigo (théorbe), Nathalie Nierveze (luth, guitare)

(Musique de Giovanni Paolo Palatino, Pirre Attaignant, Gaspar Sanz) Durée 1 heure 40 environ

Visite ouverte des jardins à partir de 15 heures. Samedi 21 mai A la rencontre de Michel de Montaigne Anne Marie Cocula, Alain Plaud et Petrusse Reynen

Laurence Postigo (théorbe), Nathalie Nierveze (luth, guitare)

(Musique de Giovanni Paolo Palatino, Pirre Attaignant, Gaspar Sanz) Durée 1 heure 40 environ

Visite ouverte des jardins à partir de 15 heures. Jean Marc Durand

Paunat

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Paunat Autres Lieu Paunat Adresse Ville Paunat lieuville Paunat Departement Dordogne

Paunat Paunat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paunat/

A la rencontre de Michel de Montaigne Paunat 2022-05-21 was last modified: by A la rencontre de Michel de Montaigne Paunat Paunat 21 mai 2022 Dordogne Paunat

Paunat Dordogne