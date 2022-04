A la rencontre de l’Orme lisse Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois Catégorie d’évènement: Boult-aux-Bois

Maison de la nature Boult-aux-Bois Ardennes Boult-aux-Bois Samedi 7 mai de 9h à 12hPromenade en forêt jusqu’à cet arbre devenu très rare : l’orme lisseGratuitSortie accessible à partir de 5 ansPrévoir une tenue adaptée à la météo maisonnatureboult@gmail.com Maison de la nature Boult-aux-Bois

