A la rencontre de Léo et Valentin Wingen-sur-Moder, mardi 27 février 2024.

A la rencontre de Léo et Valentin Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

N’Hel, auteure et illustratrice, nous invite à découvrir son petit livre jeunesse illustré « Le trésor de Léo et Valentin ».

Laissez-vous porter par cette histoire douce et rigolote sur l’amitié et jouer à redonner des couleurs à ces deux sympathiques animaux des bois.

Tous publics dès 3 ans 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00

31 rue de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est matter.cathy@yahoo.fr

