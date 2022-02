À la rencontre de l’écureuil roux Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

2022-03-19 – 2022-03-19

Des animateurs de l'association SOS Écureuil Roux et Espèces Sauvages vous invitent à observer dans leurs habitats naturels l'activité de ces petits rongeurs arboricoles protégés que sont les écureuils roux. Leurs comportements et leurs habitudes en forêt d'Halatte, les moyens déployés pour leurs préservations vous seront ainsi expliqués. Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade. Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte.

