À LA RENCONTRE DE L’EAU ! La Grigonnais, 19 mars 2022, La Grigonnais.

À LA RENCONTRE DE L’EAU ! RDV Rond Point de la Bretonnière Lieu-dit La Bretonnière La Grigonnais

2022-03-19 – 2022-03-19 RDV Rond Point de la Bretonnière Lieu-dit La Bretonnière

La Grigonnais Loire-Atlantique La Grigonnais

Toute l’équipe du syndicat Chère Don Isac se mobilise pour vous accueillir et dialoguer avec vous sur ce patrimoine irremplaçable – l’eau, notre bien commun – mais aussi sur ce qui concourt à la qualité de nos paysages et de nos cours d’eau : le bocage, et plus largement, l’arbre et la biodiversité.

En écho avec le thème de la journée mondiale de l’eau 2022, cette matinée met particulièrement en avant ce qui fait que, déambulant d’une rive à l’autre d’un ruisseau, ou en prenant de la hauteur, des paysages et des interactions invisibles s’ouvrent à notre regard et à notre compréhension.

Tout public

Gratuit

Sur réservation

Informations et réservations auprès du Syndicat Chère Don Isac

Déambulation le long du Pirudel dans le cadre de la journée mondiale de l’eau 2022

+33 2 40 07 75 37 https://cheredonisac.fr/

