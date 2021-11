Lunel Local du MRAP Lunellois Hérault, Lunel A LA RENCONTRE DE L’AUTRE Local du MRAP Lunellois Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Jean jacques Pierron s’est confronté à son hadicap (autisme). Il est parti à la rencontre de l’autre en organisant un tour de France en 62 jours avec une voiture électrique rechargeable tous les 80 km. Pendant deux mois, il a créé une chaîne de solidarité en recherchant des lieux pour recharger et parler de son aventure. Ses photos et les articles de presse nous racontent son aventure.

entrée libre

exposition de photos et articles de presse d’un tour de France d’une personne autiste Local du MRAP Lunellois 34400 Lunel – 13 rue du capitaine Ménard Lunel Hérault

