A la rencontre de l’art flamenco Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement, dimanche 7 avril 2024.

Une conférence illustrée et interactive, menée de main de maître avec humour et dynamisme.

Pour une approche intellectuelle, sensorielle et émotionnelle de l’art flamenco.



Programme



• 14h00 : Conférence

« A la rencontre de l’art flamenco »

La directrice du festival se fera une joie de partager quelques connaissances basiques pour comprendre le phénomène de l’art flamenco : origines, grandes étapes, figures emblématiques, influences…

• 15h30 à 17h00 : Atelier d'initiation





• 15h30 à 17h00 : Atelier d’initiation

Puis ce sera l’heure de s’essayer à la danse et aux palmas (frappes de mains) pour ressentir dans le corps, les théories expliquées pendant la conférence.

Là encore, l’énergie et surtout la patience de la Maestra , feront des miracles. Et à l’issue de cet atelier, vous aurez réussi à mémoriser un petit enchainement et à l’interpréter avec grand plaisir en étant connectés à vos sensations auditives et gestuelles.





Activités gratuites dans la limite des places disponible.

Participation au chapeau.

Inscription nécessaire au 06 14 55 54 52 ou par mail : contact@centresolea.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07

Centre Soléa 68 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

