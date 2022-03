A la rencontre de la Reine de Pologne La Fermeté, 26 mars 2022, La Fermeté.

En Pologne elle est surnommée Marysienka. Reine de Pologne de 1674 à 1696 en tant qu’épouse de Jean III Sobieski, héros national polonais, notamment en raison de sa victoire sur les Turcs devant Vienne en 1683, elle reviendra dans la Nièvre pour revoir ses terres..

Pour mieux connaître cette personnalité nivernaise d’exception les propriétaires du Château des Bordes et du Château de Prye organisent une journée ‘A la Rencontre de la Reine de Pologne’.

Le programme :

10h : Visite guidée du Château de Prye(La Fermeté)suivie d’un déjeuner léger

14h30 : Visite guidée du Château des Bordes (Urzy) suivie d’un goûter

18h-19h : Conférence agrémentée d’extraits chantés d’un Opéra baroque créé suite à la bataille de Vienne remportée par le roi Jean Sobieski

Date limite des inscriptions : Dimanche 20 mars 2022

Tarifs :

40€ pour toute la journée pour les non-adhérents

20€ pour les adhérents de l’AACEPP (Association des Amis du Château, Ecuries et Parc de Prye) et pour les adhérents de l’Association des amis du château des Bordes

Pour une inscription ne comportant que la visite et déjeuner à Prye :

25€ (non-adhérents) et 15€ (adhérents)

Pour une inscription ne comportant que la visite , goûter et conférence-opéra au Château des Bordes : 25€ (non-adhérents) et 15€ (adhérents)

Règlement par chèque à l’ordre de l’AACEPP – Château de Prye – 58160 La Fermeté

info@chateaudeprye.com http://www.chateaudeprye.com/

