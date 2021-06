Langres Théâtre de Langres Haute-Marne, Langres À LA RENCONTRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE Théâtre de Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Théâtre de Langres, le vendredi 23 juillet à 20:00

Concert symphonique au cours duquel les jeunes artistes de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune vous invitent à (re)découvrir trois chefs d’oeuvres de la musique classique et romantique : La Belle Mélusine de Mendelssohn, la 39e symphonie de Mozart et le Concerto pour violon de Beethoven, avec un soliste, le virtuose Hugo Meder et sous la direction de la cheffe Jeanne Cousin, originaire de Rolampont. Concert tout public et à prix libre.

Concert symphonique au cours duquel les jeunes artistes de l'Ensemble Orchestral Clair de Lune vous invitent à (re)découvrir trois chefs d'oeuvres de la musique classique et romantique. Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres

2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T21:30:00

