Théâtre de Langres, le vendredi 23 juillet à 20:00

Quatre étés déjà que l’Ensemble Orchestral Clair de Lune se produit en Haute-Marne. Cet orchestre rassemble de jeunes artistes issus des grands conservatoires européens et soucieux de rendre la musique classique accessible à tous et toutes. Pour cette édition, les musiciens, ravis de retrouver enfin leur public, préparent un programme riche en surprises. Dans son ouverture La Belle Mélusine, Mendelssohn nous conte les aventures d’une fée condamnée à se transformer en sirène une fois par semaine. Elle tente de cacher son secret à son mari chevalier, mais celui-ci finit par le découvrir. Mendelssohn, génie romantique, met cette légende en musique avec des thèmes merveilleux et une orchestration d’orfèvre qui nous plongent dans cette épopée chevaleresque. L’Ensemble s’attaque ensuite à un mastodonte du répertoire symphonique : le Concerto pour violon de Beethoven. Cette œuvre marque par ses thèmes d’une simplicité lumineuse et le lyrisme du violon. Entre contemplation rêveuse et mélodies populaires, nous embarquons pour un voyage poétique avec en figure de proue le jeune virtuose Hugo Meder. L’orchestre vous propose enfin de découvrir la 39ème Symphonie de Mozart. Composée à la fin de sa courte vie, cette œuvre est le premier opus d’une trilogie rassemblant ses trois dernières symphonies. On y retrouve un Mozart facétieux, qui joue avec les conventions de son époque et ne cesse de les dépasser avec humour et élégance. Les instruments se font personnages de théâtre et le chef d’orchestre metteur en scène pour conter une histoire qui ne manquera pas de surprendre l’auditoire. Concert tout public et à prix libre.

Prix libre sans réservation

L’Ensemble Orchestral Clair de Lune vous donne rendez-vous pour un nouveau concert interactif autour de quelques unes des plus belles pages de la musique classique et romantique.

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T22:00:00