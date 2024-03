A la rencontre de la Genève internationale Autre lieu Genève, mardi 16 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T09:30:00+02:00 – 2024-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Organisations participantes

Vous pourrez en apprendre plus sur le travail en faveur de la paix, des droits humains et du bien-être des 16 organisations internationales qui seront présentes:

CERN, Laboratoire européen pour la physique des particules

Organisation Internationale du Travail

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme

Office des Nations Unies à Genève

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Programme des Nations Unies pour le développement

Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social

geneveMonde.ch

Union Interparlementaire

Bureau international d’éducation de l’UNESCO

Programme alimentaire mondial

Centre d’accueil de la Genève internationale

Union Internationale des Télécommunications

Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

Organisation mondiale de la santé

Lieu

Centre Balexert, Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Centre Balexert, Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Autre lieu Genève Genève Genève

