A la rencontre de la biodviversité 56760 Penestin Penestin, samedi 22 juin 2024.

A la rencontre de la biodviversité Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », partons sur les chemins de Pénestin pour observer la biodiversité discrète de cette commune. Prenons le temps de comprendre le cycle de v… Samedi 22 juin, 14h00 56760 Penestin Inscription: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », partons sur les chemins de Pénestin pour observer la biodiversité discrète de cette commune. Prenons le temps de comprendre le cycle de vie de certains animaux : papillon, chauve-souris, hérisson, salamandre… et pourquoi pas poursuivre cette découverte en leur laissant une place dans nos jardins !

Informations et réservation : CPIE Loire Océane

https://www.cpie-loireoceane.com/events/

FAMILLE NATURE